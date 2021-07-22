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أسعار الدولار في البنوك ثالث أيام عيد الأضحي اليوم الخميس 22-7-2021
الخميس 22/يوليو/2021 - 12:11 ص
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استقرت أسعار الدولار في مصر مع تعطل البنوك في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الخميس، بعد أن أعلن البنك المركزي عن عمل البنوك الأحد الماضي على عكس باقى الوزارات والهيئات الحكومية التى بدأت أجازتها من يوم السبت الماضي بقرار رئاسي وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الدولار اليوم في مصر:
سعر الدولار في البنك المركزي
15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
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