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"قومي بقى".. رسالة مؤثرة من شقيق ياسمين عبد العزيز

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة لشقيقته وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "عبد العزيز" قائلا: "يلا قومي كده وحلي الدنيا"،وذلك عقب خروج الفنانة ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة.

وكان شقيق ياسمين عبد العزيز قد أعلن مؤخرا عن خروج شقيقته من العناية المركزة، ولكنها ممنوعة من الزيارة.


ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء و ذلك من خلال حساباتهم عبر  مواقع التواصل الاجتماعي.

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