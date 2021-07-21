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انتهاء تصوير مشاهد مسلسل "شقة ستة".. التفاصيل

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى صناع مسلسل " شقة ستة" من تصوير آخر مشاهدهم، وهم الآن في انتظار عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية. 

و المسلسل تدور أحداثه في إطار ١٥ حلقة، وينتمي لنوعية الرعب التشويقي، ولكن شكل الرعب في العمل سيكون جديد ومختلف على المشاهد، حيث تخوض روبي خلال الأحداث تجربة غير إعتيادية مع عوالم خارقة للطبيعة تؤدي بها للوصول إلى مجموعة من الحقائق ستغير في مسار حياتها ومسار الشخصيات حولها .


مسلسل"شقة ستة" بطولة  روبي،  صلاح عبد الله، رحاب الجمل، أحمد حاتم، حمزة العيلي، هاني عادل، ملك قورة، سما إبراهيم، وهو من إخراج محمود كامل، ومن المقرر عرضه بداية شهر أغسطس المقبل.

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