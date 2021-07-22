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الكرملين: ميركل أطلعت بوتين على مناقشتها لـ"السيل الشمالي 2" للغاز مع بايدن

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أطلعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نتائج مناقشاتها للوضع حول مشروع (السيل الشمالي 2) للغاز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.


ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن بيان الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين أنهما "عبرا عن ارتياحهما لقرب إتمام بناء خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي 2)، وأن الرئيس الروسي رحب بتمسك الجانب الألماني بتنفيذ هذا المشروع الذي يتسم بطابع تجاري بحت، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي".


وأضاف البيان أن ميركل أطلعت الرئيس الروسي على نتائج مناقشاتها للمشروع مع بايدن، وأن الرئيس بوتين أدلى بتعليقاته بهذا الخصوص.


وتطرق بوتين وميركل - كذلك - إلى إمكانية تمديد الاتفاق بين "غازبروم" الروسية و"نفطوغاز أوكرانيا" الأوكرانية حول نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بعد 2024، أي بعد انتهاء سريان الاتفاق الحالي.


وأثناء تبادل الآراء حول تسوية الأزمة الأوكرانية، "لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى القانون التمييزي الذي تبناه البرلمان الأوكراني "حول الشعوب الأصلية لأوكرانيا".


وجرى التأكيد أيضا على ضرورة تنفيذ سلطات كييف لاتفاقيات مينسك حول التسوية، التي تم التوصل إليها في 2015. 

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