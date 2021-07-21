مسار إجباري تشعل مسرح الزمالك بأغنيها وسط حضور جماهيري كبير









وبدأت مسار إجباري رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة، وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات، أولها «اقرا الخبر» ومن بعده بسنتين ألبوم «وتقع وتقوم»، وصولا لآخر ألبوماتها «الألبوم»، الذي ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليا للتحضير لألبومها الرابع.



احيا فريق "مسار إجباري"، حفلًا غنائيًا مساء أمس على خشبة مسرح "الزمالك"، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وعشاق الفريق الذي حرصو على قضاء وقت ممتع مع فريقهم المفضل.وصعد "إجباري"، خشبة المسرح، على أنغام أغنية "زيك أنا"، والتي استقبلها الحاضرين بالترحيب الحار، والهتافات المدوية التي خزت أرجاء المسرح.