شاهد.. هدايا الرئيس السيسي للمواطنين بمناسة عيد الأضحى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد توزيع عدد من الهدايا على المواطنين من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى.



وأعرب المواطنين عن سعادتهم بهدية الرئيس، حيث قال أحدهم: "شكرا يا ريس"، وأضاف آخر: "كل سنة وأنت طيب يا ريس".



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك"،: "يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يؤصل لمعاني جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة"،حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وتابع الرئيس السيسي: "راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها، كل عام وأنتم بخير".

