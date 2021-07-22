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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة البنك الأهلي، بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يستضيف النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس والعشرين من المسابقة.

ويغيب عن المارد الأحمر كل من محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام، بسبب تواجدهم مع المنتخب الوطني الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بالإضافة إلى حسين الشحات بسبب تعرضه للإصابة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:-


في حراسة المرمى: علي لطفي

في الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول

في الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي، محمد مجدي أفشة، محمود عبد المنعم كهربا 

في الهجوم: محمد شريف

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