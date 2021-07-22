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سيميوني يحسم مصير جريزمان من العودة إلى أتليتكو مدريد

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، موقفه من عودة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة، إلى الأتليتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب جريزمان من العودة إلى أتليتكو مدريد، ضمن صفقة تبادلية ينتقل على إثرها الإسباني ساؤول نيجويز إلى النادي الكتالوني.

وعلق سيميوني على تلك الأنباء في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلا: "أتمنى أن يقدم جريزمان مستويات عظيمة مع برشلونة".

ويشير سيميوني بهذا، فيما يبدو، إلى أن مستقبل الفرنسي سيكون في كامب نو، وأنه لا صحة لأنباء عودته إلى أتلتيكو مدريد.

ويرغب برشلونة في التخلص من جريزمان هذا الصيف، من أجل تخفيض فاتورة الرواتب وتجديد عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وكانت رابطة الليجا قد وضعت حدا معينا لرواتب اللاعبين، وهو ما يجعل البارسا مجبرا على التخلص من بعض عناصره، إذا أراد التجديد للبرغوث.

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