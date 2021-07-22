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انطلاق برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" بالهناجر.. التفاصيل

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يستعد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، لانطلاق فعاليات برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي"، الذى ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة من مساء غد الخميس، وتستمر فعالياته حتى 16 سبتمبر المقبل .


وتفتتح فرقة "رضــــا" بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، أولى ليالى البرنامج بمجموعة من حفلاتها، حيث يستمتع الجمهور فيها بأشهر استعراضات الفرقة تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، منها "وردة يابلدى، الفلاحين، موشح آه لقلبى، سماح النوبة، العرقسوس، الحجالة، الطبول، النوبة"، وذلك فى الثامنة مساء فى الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجارى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .


ومن المقرر ان يتضمن برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" طوال مدته، فقرات فنية وغنائية أخرى، تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، إلى جانب عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس "على بابا والأربعين حرامى" لفرقة تحت 18، ومسرحية "محل اللعب" لمركز الهناجر للفنون .

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