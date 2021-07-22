تعرف على التفاصيل الكاملة لحفل حسن شاكوش القادم

يستعد الفنان حسن شاكوش، لأحياء حفل غنائي ضخم، غداً (ثالث أيام العيد) في جدة، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير.









وكان حسن شاكوش، قد حقق نجاح كبير بـ أغنية "أنا على وضعي" بالتعاون مع عنبة، حيث تصدرت التريند رقم 1 على اليوتيوب، بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به.









"أنا على وضعي" لـ حسن شاكوش، ألحان وتوزيع : أحمد طارق يحيى، ميكس و ماستر م/عمار خاطر، ومدير تصوير : أحمد ثابت، والفيديو كليب من اخراج : أحمد مفتاح.



يذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش، فيديو كليب أغنية “حبيبتي افتحي شباكك انا جيت” بصحبة الفنانة ياسمين رئيس، والتي حققت نجاح كبير حيث كسرت حاجز الـ 30 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب” واحتلت التريند رقم 1 وقتها.













