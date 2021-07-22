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تعرف على تشكيل ريال مدريد المنتظر مع أنشيلوتي

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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حسم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني صفقة المدافع الدولي النمساوي ديفيد آلابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني في صفقة وحيدة لصالح الملكي بالموسم الجديد.

و تعاقد مسؤولو ريال مدريد الإسباني صفقة انتقال المدافع النمساوي ديفيد آلابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني الأسبق لتعويض رحيل سيرجو راموس مدافع الفريق الذي رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. 

وفيما يلي يستعرض موقع "الفجر الرياضي" لمتابعيه  تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني بعد الصفقات الجديدة.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في الموسم الجديد كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافايل فاران، فيرلاند ميندي

خط الوسط : كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم : إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

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