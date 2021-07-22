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شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته ضد المنتخب الإسباني، في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ويستعد عشاق الكرة المصرية، لمتابعة مباراة الفراعنة الصغار ضد المنتخب الإسباني، في التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وكانت قرعة دورة الألعاب الأولمبية، أوقعت المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية والتي تضم بجواره كل من الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا.

وتأهل المنتخب الوطني إلى أولمبياد طوكيو المقرر لها الشهر الجاري، عقب الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في القاهرة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفراعنة كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، أسامة جلال، محمود حمدي "الونش"، كريم العراقي. 

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، عمار حمدي.

خط الهجوم: رمضان صبحي، وأحمد ياسر ريان.

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