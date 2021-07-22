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لاسباب غامضة.. تأجيل حفل الفنان محمد الشرنوبي

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
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سرب احدى المحطين بالفنان محمد الشرنوبي، خبر تأجيل حفله، والذي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي، مساء اليوم.


ومن المفترض الإعلان عن موعد الحفل الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.


بينما يحيي محمد الشرنوبي، حفلا غنائيا آخر في جدة، وعبّر عن تحمسه للحفل من خلال نشره البوستر الرسمي عبر حسابه على تطبيق “انستجرام”، وعلق عليه قائلا: “جمهور السعودية الحبيب، مستنيكم يوم السبت ٢٤ في حفل مميز على مسرح جدة .. انا متحمس جداً .. وانتم؟.


أحدث أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام ، أحمد فهمى، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.


وتناول العمل، قصة "نور"، التي تقرر عائلة زوجها “حسام”، التخلص منها؛ بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود “نور” للحياة، وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة، والانتقام من عائلة حسام.


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