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موعد مباراة ألمانيا ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو

الخميس 22/يوليو/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس منتخب ألمانيا نظيره منتخب البرازيل ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على استاد نيسان.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث منافسات أولمبياد طوكيو لهذا العام.

وفى نفس المجموعة يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب ساحل العاج.

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