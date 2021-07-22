Advertisements
موعد مباراة ألمانيا ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو
الخميس 22/يوليو/2021 - 01:35 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الخميس منتخب ألمانيا نظيره منتخب البرازيل ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على استاد نيسان.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث منافسات أولمبياد طوكيو لهذا العام.
وفى نفس المجموعة يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب ساحل العاج.
Advertisements