تعرف على موعد موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

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تعرف على موعد موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري
الخميس 22/يوليو/2021 - 01:37 ص
محمد نادر
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة ال25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة السابعة مساء الخميس الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري على ملعب الأهلي وي السلام.
ويدخل المارد الأحمر اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، لضمان المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، والذي يحتل صدارته نادي الزمالك برصيد 61 نقطة وبفارق 4 مبارايات عن النادي الأهلي.
فيما يأمل لاعبي المدرب خالد جلال في الظفر بنقاط المواجهة، لإنعاش آمالهم في البقاء في الدوري الممتاز، إذ يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري.
ويتواجد الشياطين الحمر في المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن.
فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من 26 مواجهة حتى الآن.
جدير بالذكر أن النادي الأهلي، حسم لقب دوري ابطال افريقيا للعام الثاني على التوالي، بعد تغلبه على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس.
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