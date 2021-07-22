Advertisements

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

الخميس 22/يوليو/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements
مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.
 

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

 

هشام جمال عن حالة دلال عبد العزيز: دنيا وايمي عايشين تجربه صعبة

نشر المنتج هشام جمال صورة له مع الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

 
حسن الرداد يشارك أدعية للفنانة دلال عبد العزيز يوم عرفة

شارك حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، أدعية للفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في يوم عرفه.

مستقرة بهذا الشرط.. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.
 

وقال محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن دلال عبد العزيز في حاجة بشدة لدعواتكم، وتحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.

أخبار تهمك

تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل ريال مدريد المنتظر مع أنشيلوتي

منذ ساعة و 28 دقيقة

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ 40 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 7 ساعات

من قلب تونس.. الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 12 ساعة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 14 ساعة

سيميوني يحسم مصير جريزمان من العودة إلى أتليتكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع طفيف في الوفيات

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

06:39 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع طفيف في الوفيات

12:40 ص

تعرف على تشكيل ريال مدريد المنتظر مع أنشيلوتي

12:56 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان