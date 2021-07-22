موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

يستعد منتخب مصر الأولمبي، لخوض أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 أمام نظيره إسبانيا، صباح اليوم الخميس.





ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا صباح اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للأولمبياد.





ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



