تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة مصر في أولمبياد طوكيو

يواجه منتخب مصر الأولمبي، نظيره منتخب إسبانيا، في أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام صباح اليوم الخميس.





ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا صباح اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للأولمبياد.





ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:





حراسة المرمى: أوناي سيمون.





خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.





خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.



