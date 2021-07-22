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تعرف على معلق مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا، في أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام صباح اليوم الخميس.

 ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا صباح اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للأولمبياد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن يقوم التونسي رؤوف خليف، بمهمة التعليق على أحداث مباراة منتخب مصر وإسبانيا، في أولمبياد طوكيو. 

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