"الفرح" تحول "جنازة".. مصرع شاب في مشاجرة خلال حفل زفاف ببني سويف

قُتل شاب بطعنة بسلاح أبيض، في مشاجرة أثناء حفل زفاف بمدخل بقرية "فزارة" التابعة لمركز ببا جنوبي بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.





وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة ببا يفيد بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين خلال حفل زفاف بقرية "فزارة" التابعة لدائرة المركز، نتج عنها وفاة شخص من طرفي المشاجرة.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المشاجرة نتج عنها وفاة "أحمد م.ع.س" 35 سنة، مقيم ذات القرية، بطعنة نافذة أسقطته غارقًا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى مستشفى ببا المركزي.





وتبيّن من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن المشاجرة نشبت خلال حفل زفاف بالقرية، بسبب اعتراض المجني عليه على رعونة سائق سيارة مشاركة في زفة العروسين أثناء مرورهم من أمام مقهى بمدخل القرية، حيث بدأت بمشادة تطورت لمشاجرة تلقى خلالها طعنة نافذة أودت بحياته.





وتمكنت قوات الشرطة من ضبط عدد من طرفي المشاجرة، وفرضت تمركزًا أمنيًا بالقرية منعًا لتجدد الاشتباكات بين أهلية الطرفين، وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.



