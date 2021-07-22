Advertisements

هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:49 ص
المراكب الشراعية
المراكب الشراعية
الفيوم: ريهام على
Advertisements
رصدت عدسة بوابة الفجر الإلكترونية، أجواء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بمحافظة الفيوم، وسط إقبال كثيف من قبل الأهالي على شواطئ بحيرة قارون احتفالا بعيد الأضحى المبارك للاستمتاع بمياه البحيرة للهروب من حرارة الجو.

ويحرص المواطنون من كل عام على الاستمتاع ونشر البهجة خلال عيد الأضحى المبارك، بشراء البلالين، والتنزه داخل بحيرة قارون واصطحاب أطفالهم على المراكب الشراعية وسط نسمات الهواء البارد ويخوضون بها عرض البحيرة، كما يصطحبون أكلاتهم المفضلة في نزهة على الشواطئ، وداخل القرى السياحية بالبحيرة.

ولاقت المراكب الشراعية نظرًا لارتفاع درجة الحرارة الجو هذا العيد إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين خاصة الشباب والأطفال للاستمتاع بها داخل البحيرة وسط الفرحة والبهجة، بينما يلهو الأطفال على البحيرة.

وأمتلأت المراكب الشراعية، والمراكب التى تعمل بالمحرك الكهربائي بالأسر والشباب، بينما انتظر العديد من الأسر على شط البحيرة دورهم.
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الأضحى ثاني أيام عيد الاضحي بوابة الفجر الفيوم الفجر

أخبار تهمك

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 16 ساعة

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تشكيل ريال مدريد المنتظر مع أنشيلوتي

منذ حوالي 8 ساعات

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يطلب الرحيل عن الفريق بالميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ 18 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع طفيف في الوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بـ10 جنيهات.. مواطنون يستمتعون بإجازة عيد الأضحى عبر المراكب البحرية بالإسكندرية (صور)

"جولة بالحنطور".. مظاهر احتفالات المصريين بأول أيام عيد الفطر‎

زائروا الإسكندرية يهربون من الحر إلى المراكب البحرية (فيديو وصور)

بـ"البلالين".. أبناء المنصورة يحتفلون بعيد الأضحي المبارك (فيديو)

زحام شديد ثان أيام عيد الأضحى على بحيرة قارون بالفيوم (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

07:40 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

12:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان