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هروبًا من الحر.. إقبال شديد على المراكب الشراعية بالفيوم (صور)
الخميس 22/يوليو/2021 - 07:49 ص
الفيوم: ريهام على
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رصدت عدسة بوابة الفجر الإلكترونية، أجواء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بمحافظة الفيوم، وسط إقبال كثيف من قبل الأهالي على شواطئ بحيرة قارون احتفالا بعيد الأضحى المبارك للاستمتاع بمياه البحيرة للهروب من حرارة الجو.
ويحرص المواطنون من كل عام على الاستمتاع ونشر البهجة خلال عيد الأضحى المبارك، بشراء البلالين، والتنزه داخل بحيرة قارون واصطحاب أطفالهم على المراكب الشراعية وسط نسمات الهواء البارد ويخوضون بها عرض البحيرة، كما يصطحبون أكلاتهم المفضلة في نزهة على الشواطئ، وداخل القرى السياحية بالبحيرة.
ولاقت المراكب الشراعية نظرًا لارتفاع درجة الحرارة الجو هذا العيد إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين خاصة الشباب والأطفال للاستمتاع بها داخل البحيرة وسط الفرحة والبهجة، بينما يلهو الأطفال على البحيرة.
وأمتلأت المراكب الشراعية، والمراكب التى تعمل بالمحرك الكهربائي بالأسر والشباب، بينما انتظر العديد من الأسر على شط البحيرة دورهم.
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