تشكيل مصر المتوقع لمواجهة إسبانيا في أولمبياد طوكيو

يلتقي منتخب مصر الأولمبي، أمام نظيره منتخب إسبانيا، في أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام صباح اليوم الخميس.





ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا صباح اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للأولمبياد.





ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.





ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – أسامة جلال – محمود حمدي "الونش" – كريم العراقي.





وسط الملعب: أكرم توفيق – إمام عاشور.



