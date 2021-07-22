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قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه منتخب مصر الأولمبي، نظيره منتخب إسبانيا، في أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام صباح اليوم الخميس.

 ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا صباح اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للأولمبياد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وسيتم إذاعة مباراة مصر وإسبانيا، في أولمبياد طوكيو، على قناة بي إن سبورتس المفتوحة في تمام التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

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