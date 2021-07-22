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مجموعة مصر.. موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا في أولمبياد طوكيو

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:06 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب أستراليا اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب سابورو دوم.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٢.

وفى نفس المجموعة يواجه منتخب مصر نظيره منتخب اسبانيا فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة فى الجولة الأولي لدور المجموعات.

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