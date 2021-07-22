







يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة أنباء الفلاحين فريق غزل المحلة ببطولة الدوري المصري عقب نهاية فترة التوقف.





موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري





وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمحلة في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري مساء اليوم الإثنين 5 يوليو في الدوري المصري إلا أن لجنة المسابقات قررت تأجيل اللقاء.





ومن المقرر أن تُقام الزمالك ضد غزل المحلة ضمن إطار منافسات النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة مساء يوم 3 أغسطس المقبل.





وتنقل مواجهة الزمالك وغزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس.





الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض يتصدر جدول بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في المسابقة المحلية.



