موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري





يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مواجهة هامة مساء اليوم الخميس أمام البنك الأهلي ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام التاسعة مساءً، من مساء اليوم.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام البنك الأهلي كالآتي:-





حراسة المرمى: علي لطفي.





خط الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- بدر بانون- محمد هاني.





خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج.





خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا- محمد شريف- جونيور أجاي.



