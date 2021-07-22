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موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الدوري المصري
الخميس 22/يوليو/2021 - 05:09 ص
محمد زويد
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يلتقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، يوم الإثنين الموافق ٢ أغسطس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تذاع المباراة التي ستجمع بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.
ويحتل الفريق السماوي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري العام وذلك برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الدراويش المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.
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