عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال ثنائي الفريق

























كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن الموقف النهائي لإدارة نادي بيراميدز عن رحيل نجمي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى السماوي يرحبون برحيل ثنائي الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.





ولكن أشار المصدر إلى أن مسئولي بيراميدز يفضلون تأجيل حسم مصير ثنائى الفريق لحين عرض الأمر على اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق السماوى، والذى سيكون صاحب القرار الأول والأخير في رحيل أي لاعب من اللاعبين وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق في الفترة المقبلة.



