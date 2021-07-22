ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي والبنك الأهلي









زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق مباراة النادي الأهلي ضد نظيره البنك الأهلي.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء الخميس الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري، على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار منافسات الجولة ال25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وجاء محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 15 هدف، بعدما نجح في تسجيل، ثلاثة أهداف خلال لقاء المارد الأحمر أمام مصر المقاصة، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للشياطين الحمر.

ويأتي احمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا في وصافة الهدافين بنفس العدد من الأهداف، فيما يحتل اشرف بن شرقي المركز الثالث برصيد 12 هدف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:





محمد شريف - الأهلي 15





أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا 15





أشرف بنشرقي - الزمالك 12





أحمد سمير - طلائع الجيش 11





عمر كمال - المصري 11





مصطفى فتحي - سموحة 10





عمرو جمال - طلائع الجيش 10





رامي صبري - إنبي 10





حسام حسن - سموحة 9





باسم مرسي - الإنتاج الحربي / مصر المقاصة 9





فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي 9





يوسف أوباما - الزمالك 9





أحمد علي - البنك الأهلي 9





شيمليس بيكلي - مصر المقاصة 9



