تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي والبنك الأهلي









زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق مباراة النادي الأهلي ضد نظيره البنك الأهلي.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء الخميس الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري، على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار منافسات الجولة ال25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقبل انطلاق المواجهة، يدخل النادي الأهلي اللقاء برصيد 51 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري بعد 23 مواجهة خاضها حتى الآن.





فيما يأتي نادي الزمالك في الصدارة برصيد 61 نقطة وبفارق 4 مبارايات عن النادي الأهلي.





وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:





1 الزمالك 61





2 الأهلي 51





3 المصري43





4 الاتحاد41





5 سموحة40





6 إنبي38





7 طلائع الجيش37





8 بيراميدز 37





9 مصر للمقاصة 37





10 الجونة 36





11 سيراميكا كليوباترا 33





12 الإسماعيلي 32





13 غزل المحلة 32





14 المقاولون العرب 29





15 البنك الأهلي المصري 25





16 أسوان 25





17 وادي دجلة 23



