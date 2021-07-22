



يلاقي المنتخب الفرنسي الأولمبي، نظيره منتخب المكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.





موعد مباراة المكسيك ضد فرنسا في أولمبياد طوكيو





ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي المكسيك وفرنسا، صباح اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.





توقيت مباراة فرنسا والمكسيك في أولمبياد طوكيو





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.





جدير بالذكر أن منتخب فرنسا، يقع رفقة منتخب المكسيك، في المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخب جنوب إفريقيا، ومنتخب اليابان.



