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نجم الزمالك يرفض الانتقال إلى بيراميدز

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الانتقال لصفوف نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك قد حدد محمد عواد، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، للدخول ضمن صفقة تبادلية مع بيراميدز للحصول على خدمات أحمد أيمن منصور الظهير الأيسر.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن محمد عواد عقد جلسة مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، ورفض الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال المركاتو الصيفي.

وتمسك محمد عواد بالبقاء داخل صفوف الزمالك، مشيرًا إلى أنه في حالة صدور قرار بالاستغناء عنه سيرحل ضمن صفقة انتقال حر وليس ضمن صفقة تبادلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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