مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا









كشفت تقارير صحفية في جنوب إفريقيا، عن مكافأة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإدارة بعد الفوز باللقب العاشر في دوري أبطال إفريقيا.





وحقق الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية.





وبحسب شبكة "Soccer Laduma" الجنوب إفريقية، فإن موسيماني سيحصل على مكافأة مالية قدرها 480 ألف دولار كما تنص لائحة النادي الأهلي.



