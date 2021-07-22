موعد مباراة السعودية ضد كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو

يواجه اليوم الخميس منتخب السعودية نظيره منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة على استاد نيسان.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث منافسات أولمبياد طوكيو لهذا العام.



