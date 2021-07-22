Advertisements

تعرف على تصريحات ألابا بعد انضمامه إلى ريال مدريد

الخميس 22/يوليو/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


 

قال المدافع ديفيد ألابا الوافد الجديد لريال مدريد إنه لم ينضم للنادي الإسباني لتعويض القائد السابق سيرجيو راموس.
ووصل ألابا، الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة، إلى مدريد في انتقال مجاني من بايرن ميونخ وسيرتدي القميص رقم 4 الذي حمله راموس خلال 16 عاماً في سانتياغو برنابيو.
وانتقل راموس (35 عاماً) إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.
وأكد ألابا أنه لا يشعر بأي ضغط لخلافة راموس.
وأبلغ لاعب النمسا مؤتمراً صحافياً: "نعرف جميعاً أن راموس قضى وقتاً طويلاً هنا وارتدى هذا الرقم وأصبح قائداً للفريق".
وأضاف: "لكن في الواقع تحدثت مع النادي بالأمس وأبلغوني أن هذا الرقم هو المتاح فقط حالياً بالتشكيلة، ولم أرغب في سؤال لاعبين آخرين عن إمكانية تبديل الأرقام".
وتابع: "أتشرف بارتداء القميص رقم أربعة وهذا مصدر فخر وحافز لي لكنني لست هنا لأقارن نفسي بلاعبين آخرين أو لاستبدال أحد، أنا هنا لأكون ديفيد ألابا".
ووقع ألابا (29 عاماً) على عقد لمدة خمس سنوات مع بطل أوروبا 13 مرة بعدما قضى مسيرته بأكملها مع بايرن حيث فاز بالدوري الألماني عشر مرات بجانب لقبين بدوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا ست مرات.

أخبار تهمك

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع طفيف في الوفيات

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 15 ساعة

من قلب تونس.. الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل ريال مدريد المنتظر مع أنشيلوتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 17 ساعة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 11 ساعة

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

06:39 م

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

12:58 ص

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان