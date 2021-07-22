إنتر ميلان ينسحب من جولة أمريكا استعدادا للموسم الجديد

قال إنتر ميلان بطل إيطاليا اليوم الأربعاء، إنه سار على خطى آرسنال في إلغاء جولة كان يعتزم القيام بها في الولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم الجديد بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19.

وقرر آرسنال أمس الثلاثاء، إلغاء السفر لخوض كأس فلوريدا لكرة القدم بعد اكتشاف عدد قليل من حالات الإصابة بكوفيد-19 في النادي المنتمي لشمال لندن.

وكان من المقرر أن يواجه إنتر منافسه آرسنال يوم الأحد المقبل، على أن يتقابل الفائز مع المنتصر من مواجهة إيفرتون أمام ميوناريوس الكولومبي في 28 يوليو (تموز).

وقال إنتر في بيان: "يعلن إنتر ميلان أنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة لخوض كأس فلوريدا بسبب المخاطر الحالية لرحلات السفر الدولية نتيجة انتشار وباء كوفيد-19، وهي مخاطر انسحب بسببها آرسنال من المشاركة أيضاً في البطولة".