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آرسنال ينفى مفاوضاته لضم مهاجم تشيلسي

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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تحدث فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن اهتمام مسؤولي آرسنال بضم المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام، لاعب تشيلسي.

مفاوضات آرسنال للتعاقد مع مهاجم تشيلسي الإنجليزي

وارتبط اسم أبراهام بالرحيل إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال في الميركاتو الصيفي الجاري وجود رغبة من قبل ناديه في التخلص منه.

من جانبه قال رومانو عبر حسابه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آرسنال لا يخوض حاليًا محادثات مع تشيلسي لضم تامي أبراهام".

وأضاف: "تم إبلاغ آرسنال بأن اللاعب معروض للبيع، لكنهم لم يدخلوا في أي مفاوضات مع البلوز من أجل ضمه".

وأتم: "تشيلسي على علم باهتمام آرسنال، لكنه لم يتلق أي عرض رسمي".

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