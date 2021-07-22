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نجم برشلونة يطلب الرحيل عن الفريق بالميركاتو الصيفي

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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بات البوسني ميراليم بيانيتش على أعتاب حسم مستقبله في ظل رغبته في الرحيل عن برشلونة، حيث فقد كل الفرص للمشاركة في التشكيل الأساسي للمدرب رونالد كومان، في الموسم الماضي ومن المتوقع أنه لايتغير مع بداية الموسم الجديد.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن بيانيتش كان يرفض في بداية الصيف التضحية بجزء من راتبه السنوي، من أجل إيجاد نادٍ جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن بيانيتش أصبح موافق على فكرة خفض راتبه، من أجل العودة إلى السيدة العجوز بداية من الموسم الجديد. 

وكشفت التقارير أن يوفنتوس ما يزال مهتما بعودة بيانيتش، طالما أن اللاعب لن يتمسك براتبه الحالي وهو 8 مليون يورو.

وأوضحت أن مسؤولي يوفينتوس يفضلون حسم صفقة مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط ساسولو، أولا قبل التحرك صوب بيانيتش لاعب الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن بيانيتش يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024.

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