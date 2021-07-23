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أخر تطورات مفاوضات مبابي مع باريس سان جيرمان للتجديد

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن استعداد مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لعقد اجتماع مع مُهاجم الفريق، كيليان مبابي، من أجل مُناقشة تجديد عقده، وسط مفاوضات من جانب إدارة ريال مدريد الإسباني.


ويرغب مسئولو نادي ريال مدريد الإسبانى في التعاقد مع كيليان مبابي، لدعم الهجوم مع كريم بنزيما، في ظل معاناة النادي تهديفيًا مُنذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويريد مبابي مُغادرة "حديقة الأمراء"، ويرفض بشكل قاطع حتى الآن تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم في يوم 30 يونيو من عام 2022.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن مبابي سيعود إلى باريس سان جيرمان، صباح اليوم الخميس 22 يوليو، وتم ترتيب لقاء جديد مع مجلس إدارة النادي الباريسي.

وكشفت التقارير أن حتى الآن مبابي رفض ثلاثة عروض من أجل التجديد لباريس سان جيرمان، لكن النادي سوف يستأنف المُحادثات من جديد بمجرد عودة مبابي من إجازته.


واتصل مبابي بالفعل بمديري باريس سان جيرمان، وأبلغهم أنه لن يُجدد تعاقده، ولكن ليس لديه مشكلة في البقاء حتى نهاية عقده، ولكن في النادي الباريسي، يدركون أن مبابي لم يكن في أفضل حالاته عندما أبلغ ناديه ذلك، وخاصًة أن القرار جاء عقب إقصاء فرنسا من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وتعاقدت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، مع سيرجيو راموس، جيانلويجي دوناروما، فينالدوم، وأشرف حكيمي، وتجديد عقد نيمار، استعدادًا لحصد دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ومع ذلك يواصل مبابي بكل قوة رفض التجديد، ولكن في الوقت نفسه لا ينوي الدخول في أي صدام مع إدارة النادي.

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