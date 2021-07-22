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الجيش الإسرائيلي يمشط الحدود مع لبنان خشية عمليات تسلل
الخميس 22/يوليو/2021 - 05:26 ص
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتمشيط الحدود مع لبنان خشية عمليات تسلل.
كانت وسائل إعلام أفادت بأن دفاعات الجيش السوري الجوية، تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف مطار الشعيرات في حمص.
وأشارت إلى أن الانفجارات التي سُمع صوتها كانت نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية.
وأوضحت أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص.
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