أحمد المرسى يكشف لـ"الفجر الفني" عن تجربته مع شريهان فى مسرحية "كوكو شانيل"

أعرب مدير التصوير أحمد المرسي، عن سعادته الشديدة بتجربته مع الفنانة شريهان فى مسرحية "كوكو شانيل"، حيث أوضح أنها تجربة مهمة له فى مشواره الفني.



وقال أحمد المرسى لـ" الفجر الفني ": "اعتز جدا بهذه التجربة وسعيد بها لأنني تعرفت على قيمة كبيرة مثل شيريهان، وتعلمت منها الكثير، فهى دقيقة جدا وتهتم بكل التفاصيل، ولكنها فى نفس الوقت تتعامل مع إمكانيات المخرج وفريق العمل معها".





وتابع: "أن النجمة شيريهان حريصة على راحة طاقم العمل وأن يكونوا سعداء وهذا أمر مهم جدًا في التعامل، وهذه التجربة نقطة مهمة فى مشواري الفني، وخاصة لأن العمل مع شيريهان مختلف ومفيد".



وتعود النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.



العرض المسرحي "كوكو شانيل" يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة "العدل جروب"، تأليف مدحت العدل، وتصوير كريم نور.



