خبيرة تكشف تفاصيل مبادرة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي (فيديو)

كشفت الدكتورة وفاء علي، خبيرة البترول والطاقة، كيف سيستفيد المواطن المصري من مبادرة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، قائلة إن هذا القطاع يحظى من اهتمام كبير من القيادة السياسية، التي تقوم قاطرة إنجازات في هذا المجال.





وأضافت "علي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إككسترا نيوز"، أن الدولة رتبت أولوياتها، وهذا ما ساعدها في تحقيق أحلامها في هذا المجال، إلى أن أصبح لديها فائضًا.





وأشارت إلى أن المبادرات الرئاسية جاءت سندًا لخطة الدولة التي وضعتها لاحتياطي مصر من الغاز الطبيعي، مؤكدة أن المبادرات الرئاسية تضع المواطن المصري في أولى الأهداف.





وأوضحت أن المبادرة لها عدة أهداف؛ أولًا بعد بيئي، والذي يؤكد الحرص على صحة المواطن المصري للعيش في بيئة نظيفة، لافتة إلى أن إحلال الغاز بدلًا من الوقود يمثل توفيرًا للمواطن في دخله بنسبة 55%.



