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قصور الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بالطور العاصمة

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
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حرصا من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم ، على المشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة في المناسبات الوطنية والدينية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الحفل الفنى للإحتفال بعيد الأضحى المبارك بمسرح مقصد العائلة بالطور العاصمة، حضر فعاليات الحفل المحاسب فوزى همام مستشار المحافظ للمديريات ومجالس المدن نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رافقة أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء، وجمع من أهالينا بمدينة طور سيناء.

بدأت فعاليات الحفل بافتتاح معرض منتجات أشغال المرأة السيناوية، إعداد امانى عبد الفتاح، والذى تضمن عدد منتجات ورش أشغال المرأة منها البرقع والشال والزى السيناوى للمرأة البدوية، أعقبة تفقد معرض الفنون التشكيلية والذى ضم ١٨ لوحة فنية لمسابقة البورتريه، تلاه بدء الفقرات الفنية للحفل والتى بدأت بعرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء، إشراف إنتصار إبراهيم، حيث تم تقديم عدد من الأغانى الدينية والوطنية، ثم عرض فنى لفرقة طور سيناء للإنشاد الدينى، بقيادة الفنان حسام عبدالهادى، قدمت خلالها أغنية "عليك سلام الله" وأغانى أخرى، واختتمت الفعاليات بعرض فنى لفرقة تلقائيين كبار- تحت الاعتماد- والتى قدمت فاصل من الاستعراضات الفنية من التراث السيناوى.

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