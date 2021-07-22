قصور الثقافة تواصل تقديم الفن الشعبي بصيف إسكندرية





واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تقديم العروض الفنية بمشاركة فرق الأقصر، المنصورة والإسماعيلية للفنون الشعبية، وذلك ضمن فعاليات "صيف أسكندرية" المقالمة على مسرح قصور ثقافة "الأنفوشى، مصطفى كامل، الشاطبى" بفرع ثقافة الأسكندرية، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تحقيق التنوع الثقافي وتعريف الجماهير بالفنون المختلفة، فعلى مسرح قصر ثقافة الأنفوشي قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عدد من التابلوهات بقيادة الفنان عمرو عجمي منها "الصيادين، بتغني لمين والتنورة"، بمصاحبة المطرب ماهر كمال، وبحضور الفنان أحمد الشافعي ونخبة من المثقفين والجمهور السكندري.

















وعلى مسرح قصر ثقافة مصطفى كامل قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عدد من التابلوهات الاستعراضية بقيادة المدرب أحمد عبد الرازق منها "الصعيدي والفلاحي والنوبي"، إلى جانب عدد من الأغنيات من التراث الصعيدي قدمها الفنان ياسر فتحي، أما فرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة د. أيمن على، فقدمت مجموعة من الاستعراضات منها "الإسكندراني، الفرح الفلاحي، ضحكة قلب، لعب صغار، أرض الوطن، عرب البراري، والتنورة" وذلك على مسرح قصرثقافة الشاطبى.













يذكر أن فعاليات صيف إسكندرية مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه هيئة قصور الثقافة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية.