عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة إلى المصريين والسودانيين، بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي.





وقال "أحمد"، في رسالته إن بلاده نفذت الملء الثاني للسد بحذر، خلال موسم الفيضان، لنقص مياه الفيضان.



