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عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية
الخميس 22/يوليو/2021 - 08:05 ص
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نشر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة إلى المصريين والسودانيين، بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي.
وقال "أحمد"، في رسالته إن بلاده نفذت الملء الثاني للسد بحذر، خلال موسم الفيضان، لنقص مياه الفيضان.
وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي: "أود أن أطمنئكم مرة أخلى بأن هذا الملء لن يؤدي إلى ضرر أي من بلدننا"، زاعمًا أن السد سيظل مكسبًا ورمزًا للنمو والتعاون المشترك.
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