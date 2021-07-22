Advertisements

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:05 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة إلى المصريين والسودانيين، بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي.

وقال "أحمد"، في رسالته إن بلاده نفذت الملء الثاني للسد بحذر، خلال موسم الفيضان، لنقص مياه الفيضان.

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي: "أود أن أطمنئكم مرة أخلى بأن هذا الملء لن يؤدي إلى ضرر أي من بلدننا"، زاعمًا أن السد سيظل مكسبًا ورمزًا للنمو والتعاون المشترك.
عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية
عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر السد الإثيوبي السد آبي أحمد

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 16 ساعة

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة يطلب الرحيل عن الفريق بالميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ 19 دقيقة

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على تشكيل ريال مدريد المنتظر مع أنشيلوتي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 14 ساعة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع طفيف في الوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الملء الثاني في موعده.. استمرار الاستفزاز الإثيوبي بشأن سد النهضة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

وزارة الري تصدر بيانًا عاجلًا بشأن سد النهضة

أستاذ موارد مائية: المواطن المصري لن يشعر بأي ضرر من الملء الثاني للسد الإثيوبي.. فيديو

أديب ساخرا من آبي أحمد: "إنت بتستعماني يا هرم" (فيديو)

عضو وفد التفاوض المصري يكشف أكاذيب وآلاعيب إثيوبيا حول أزمة السد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

07:40 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

12:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان