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عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته ضد المنتخب الإسباني، في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

 

ويستعد عشاق الكرة المصرية، لمتابعة مباراة الفراعنة الصغار ضد المنتخب الإسباني، في التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

 

وكانت قرعة دورة الألعاب الأولمبية، أوقعت المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية والتي تضم بجواره كل من الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا.

 

 

وسيكون تشكيل الفراعنة كالآتي:-

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، أسامة جلال، محمود حمدي "الونش"، كريم العراقي.

 

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور.

 

خط الهجوم: رمضان صبحي، وأحمد ياسر ريان، طاهر محمد طاهر.



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