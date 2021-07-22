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الصين تهاجم منظمة الصحة العالمية بسبب فيروس كورونا

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
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انتقدت الصين، اليوم الخميس، اقتراح منظمة الصحة العالمية لمراجعة مختبراتها كجزء من التحقيق الموسع في أصول جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن ذلك يظهر "عدم احترام" و"غطرسة تجاه العلم"، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏

ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

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