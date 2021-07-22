مصرع رضيع في ظروف غامضة بالفيوم والأم تتهم جده وجدته



لقي طفل رضيع مصرعه في ظروف غامضة، بمحافظة الفيوم، ويبلغ من العمر عاما ونصف.



تلقى اللواء رمزى المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، أخطار من مأمور مركز اطسا مفادة تحرير أم محضرا ضد جد الطفل وجدته.



وأتهمت الام بمحضر في مركز شرطة اطسا جده وجدت الطفل "كمال عبد الرحمن كمال" بأخذه منها بطريقة البلطجة بعد وفاة طليقها منتحرا وطالبت بتحويل جثة الطفل إلي الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وطالبت الأم بنقل الطفل من منزل جدته الي مشرحة مستشفى اطسا المركزي لحين معاينة النيابة العامة وقرار بتحويل الكشف الطب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة.



وقامت مباحث مركز اطسا باستدعاء جد الطفل، بقيادة المقدم أحمد الشريف، رئيس مباحث المركز لأستحوابة في إتهام والدته الطفل بقتله ومعرفة أسباب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.









