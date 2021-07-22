إصابة 6 فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب المصاهرة بالفيوم



نشبت مشاجرة بين أبناء عمومة بعزبة أبوناعورة نتج عنها 6 إصابات بالغة تم فيها إستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والشوم بسبب خلافات مصاهرة بين الطرفين.



تلقي اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، إخطار من العميد أسامة أبو الليل، مٱمور مركز شرطة سنهور، يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث مشاجرة وأصابة عدد من الاشخاص.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنهور برئاسة الرائد محمد عشري، رئيس مباحث مركز الشرطة، وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على أطرافها وضبط الأسلحة المستخدمه وفرض كردون أمني بالمنطقة لعدم تجدد الأشتباكات مرة أخرى بين أطراف المشاجرة.



وأكدت تحريات المباحث أن أسباب المشاجرة خلاف بين العائلتين بسبب المصاهرة وأنهم ابناءعمومه وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

