انتداب الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول واقعة مقتل رضيع في الفيوم



قررت نيابة مركز اطسا، بمحافظة الفيوم،، بإشراف المستشار علاء السيد، المحامى العام لنيابات الفيوم، اليوم الحميس، انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الطفل "كمال" والتصريح بدفنه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وحررت أم الطفل يدعي "كمال عبد الرحمن كمال" ويبلغ من العمر سنة ونصف محضر في مركز شرطة اطسا تتهم في جده وجدته بأخذ الطفل منها بطريقة البلطجه بعد وفاة طليقها منتحرا وطالبت بتحويل جثة الطفل الي الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وطالبت الأم بنقل الطفل من منزل جدته الي مشرحة مستشفى اطسا المركزي لحين معاينة النيابة العامة وقرار بتحويل الكشف الطب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة وتم استدعاء جد الطفل عن طريق رئيس مباحث المركز المقدم أحمد الشريف لاستحوابة في إتهام والدته الطفل بقتله ومعرفة أسباب الوفاة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



